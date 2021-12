Homem é morto com tiro de espingarda no sudeste paraense

​Na noite da última terça-feira, 28, um homem foi assassinado com um tiro de espingarda, na avenida Araguaia, bairro Araguaia, em Marabá, no sudeste paraense. A vítima, que não teve identidade revelada, foi encontrada caída em uma calçada, já sem vida e com muito sangue ao seu redor. Com informações do site Debate Carajás.

Não há informações sobre os suspeitos e o que poderia ter motivado a violência. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para levantar informações que pudessem auxiliar nas investigações da Polícia Civil.

Profissionais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) estiveram analisando a cena do crime e removeram o corpo do homem para o Instituto Médico Legal (IML), onde é realizado o exame de necropsia, responsável por apontar detalhes sobre o que causou a morte.