Homem é morto após confronto com a PM em São Miguel do Guamá

Um homem, ainda não identificado, foi morto em uma ação policial no começo da madrugada desta quarta-feira (19/3), na altura do quilômetro 14 da PA-253, em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição do 42º Batalhão realizava rondas na área quando o suspeito e mais outro, de identidade também desconhecida, fugiram depois de terem visto a viatura e entraram em uma área de mata.

Por conta da atitude suspeita, os militares foram atrás dos suspeitos. Ainda segundo a PM, os agentes foram recebidos a tiros quando adentraram no caminho pelo qual a dupla de suspeitos tinha fugido.

Os policiais revidaram e conseguiram balear um dos homens, que estava com uma espingarda de fabricação caseira. O suspeito ferido foi socorrido até o Hospital Municipal de Irituia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Além da arma, a PM encontrou uma munição deflagrada e outra intacta junto com o suspeito. Todo o material foi apresentado à Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.