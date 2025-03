'Quetão', suspeito de atuar como 'juiz do crime', é morto em ação policial no Marajó

Um homem, que não teve o nome divulgado, conhecido como “Quetão”, foi morto durante uma ação da Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (17/3), em Anajás, no Marajó. O suspeito teria participação em um homicídio ocorrido no dia 4 deste mês e seria “juiz do crime” na cidade marajoara.

Conforme o portal Notícia Marajó, a PM realiza a operação “Tolerância Zero”, quando os agentes de segurança receberam uma denúncia informando que havia integrantes da facção Comando Vermelho na região, e que estariam planejando atentados contra policiais.

Os agentes então realizaram rondas em buscas dos suspeitos e acabaram encontrando “Quetão”, que já conhecido pelo crime de tráfico de drogas, na rua Anselmo Lima, no bairro Cidade Nova 2. Ainda de acordo com o Notícia Marajó, além de supostamente ser “juiz do crime”, o homem seria um dos envolvidos na morte de um homem conhecido como “Testa”.

Após a PM localizá-lo, “Quetão” atirou contra a guarnição. Os policiais revidaram e acertaram o suspeito. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Anajás, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito, os militares apreenderam um revólver, duas munições deflagradas e duas intactas. O caso segue em investigação.