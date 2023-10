Homem é morto com tiros de espingarda pelo próprio irmão zona rural de Parauapebas

Almir Santos Silva foi morto a tiros, na noite desta sexta-feira (06), por volta das 21h, na vila Horebe, zona rural de Parauapebas, no sudeste paraense. O principal suspeito do crime é o irmão da ​vítima, identificado como Adnilson Santos Silva, que está foragido. A motivação para o assassinato é desconhecida e está sendo investigada pela Polícia Civil.

Testemunhas relataram que a vítima estava bebendo com o irmão, quando ambos se desentenderam. Almir teria avançado para cima do suspeito com um facão e acabou sendo alvejado com tiros de espingarda. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

VEJA MAIS

A Polícia Militar foi comunicada da ocorrência e esteve no local do crime, mas o suspeito já havia fugido. A Polícia Científica analisou o corpo e coletou vestígios que poderão ajudar a confirmar a identificação do suspeito. O cadáver foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de necropsia.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Informações que ajudem a localizar o suspeito podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).