Jovem é encontrada morta com marcas de tiro em Concórdia do Pará

O corpo de uma jovem, de idade e nome não identificado até o momento, foi encontrado na tarde da última segunda-feira (25), em Concórdia do Pará, no nordeste paraense. O cadáver foi localizado por moradores da área às margens de uma rodovia com uma perfuração na cabeça. A suspeita é de que a lesão tenha sido causada por disparo de arma de fogo. As informações são do perfil Gazeta do Norte.

Até o momento, não se tem informações sobre a motivação do crime. O autor do homicídio também não foi identificado. Informações que circulam pelas redes sociais apontam que a vítima teria recebido uma ligação telefônica do ex-companheiro na tarde do crime. Ela teria ido ao encontro dele e, ao chegar no local, os dois tiveram uma discussão, que teria terminado em disparos de arma de fogo. O suspeito teria fugido do local.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Concórdia do Pará. "Diligências estão em andamento para completa apuração dos fatos", completou o comunicado.

Essa versão não foi confirmada até o momento pela polícia. No local do crime, ainda havia alguns pertences da vítima ao lado dela. A Redação Integrada de O Liberal apura mais detalhes sobre o caso junto à Polícia Militar. A reportagem aguarda retorno.