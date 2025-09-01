Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é morto a tiros no bairro do Parque Verde, em Belém, na noite desta segunda-feira (1º)

Equipes policiais foram acionadas para atender a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a motivação do homicídio ou sobre os autores dos disparos.

O Liberal

Um homem identificado como José Fernando Almeida de Lima foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (1/9), no bairro Parque Verde, em Belém. O crime ocorreu na passagem São José, nº 8, com acesso pela avenida Augusto Montenegro.

Equipes policiais foram acionadas para atender a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a motivação do homicídio ou sobre os autores dos disparos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

apreensão

Polícia Militar apreende 600 kg de cocaína durante fiscalização

Com a confirmação da existência da droga, a guarnição da PM deu voz de prisão ao motorista do caminhão, conduzido à Delegacia de Cachoeira do Piriá

01.09.25 22h24

Polícia

Homem é morto a tiros no bairro do Parque Verde, em Belém, na noite desta segunda-feira (1º)

Equipes policiais foram acionadas para atender a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a motivação do homicídio ou sobre os autores dos disparos.

01.09.25 21h02

polícia

Polícia Militar encerra festa em assentamento e prende homem com drogas em Parauapebas

Além da droga, foi apreendido um cartucho de espingarda calibre 20 em posse do suspeito

01.09.25 20h59

POLÍCIA

Homem é encontrado morto no meio da rua em Goianésia do Pará

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia técnica no local

01.09.25 20h29

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Briga em condomínio de Belém termina com agressão e tiro disparado por segurança

Confusão registrada em vídeo mostra agressões e tumulto na avenida Augusto Montenegro

31.08.25 19h35

INVESTIGAÇÃO

Deputado pede à PF investigação sobre grau de envolvimento de paraense com o Estado Islâmico

Karina Aylin Rayol Barbosa ficou presa na Síria durante nove anos após ser aliciada por uma pessoa do grupo extremista

01.09.25 11h26

POLÍCIA

'Kikinho' morre após confronto com a Rotam no bairro do Jurunas, em Belém

Segundo a Polícia Militar, o suspeito atentou contra a guarnição da Rotam, que revidou e o baleou na altura do tórax

01.09.25 13h41

ACIDENTE COM MORTE

Motociclista morre em acidente de trânsito na João Paulo II

O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (1º/9)

01.09.25 14h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda