Homem é morto a tiros no bairro do Parque Verde, em Belém, na noite desta segunda-feira (1º)

Um homem identificado como José Fernando Almeida de Lima foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (1/9), no bairro Parque Verde, em Belém. O crime ocorreu na passagem São José, nº 8, com acesso pela avenida Augusto Montenegro.

Equipes policiais foram acionadas para atender a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a motivação do homicídio ou sobre os autores dos disparos. O caso será investigado pela Polícia Civil.