Dois homens são mortos após confronto com a PM em Marituba

Lucas Souza Ferreira e João Victor Araujo Oliveira foram mortos em uma ação policial registrada na noite de terça-feira (3/4), em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência começou depois que guarnições do 21º Batalhão de que um homem conhecido como “Pesadelo”, apontado por ocupar o cargo de torre em uma facção no bairro do Aurá, em Ananindeua, estaria escondido na comunidade Rosas de Saron.

Os agentes se deslocaram até o local para capturar o suspeito. Segundo as autoridades, homens atiraram contra os militares assim que perceberam a presença dos militares. A PM revidou e baleou um dos suspeitos, enquanto o restante fugiu por dentro dos terrenos das casas.

Uma outra troca de tiros aconteceu na Passagem Tangente, no momento em que os policiais progrediram pelo local. Um dos suspeitos foi baleado pela Polícia Militar no confronto.

Ainda conforme a PM, os dois homens baleados, que estavam armados, foram socorridos até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marituba. Porém, eles não resistiram aos ferimentos. Depois os militares identificaram que os suspeitos se tratavam de Lucas e João Victor.

Com a dupla, os PMs apreenderam dois revólveres, munições, além de quatro celulares e duas balanças de precisão. Todo o material foi apresentado na Seccional de Marituba, onde o caso foi registrado.

Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal na manhã desta quarta-feira (2/4), a Polícia Civil informou que “os dois suspeitos morreram após confronto com a Polícia Militar. Duas armas de fogo e munições foram apreendidos. O caso está sob investigação”.