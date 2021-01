Homem é morto a tiros no bairro da Cremação, em Belém

Por volta das 9h deste sábado (23), um vendedor que trabalhava em um estabelecimento de venda de açaí, gás, água mineral e outros produtos foi assassinado a tiros. E quando estava sentado em uma cadeira na travessa 14 de Março com a rua dos Timbiras, no bairro da Cremação, em Belém, capital paraense.

Carlos André trabalhava no comércio há pouco tempo. Ele executado com vários disparos no rosto. Segundo testemunhas, dois homens chegaram ao local em uma moto. Desceram e efetuaram os disparos, e depois fugiram do local.

Vendedor morreu sentado na cadeira onde estava (Igor Mota / O Liberal)

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves esteve no local para realizar a remoção e os procedimentos que deverão vão ajudar a polícia na investigação do fato. A Polícia Civil, que confirmou o fato, também foi ao local do crime.

Em nota, a Polícia Militar confirmou também que equipes do 20° Batalhão (20° BPM) foram acionadas para verificar uma ocorrência de homicídio no bairro da Cremação, em Belém. "Os policiais militares foram até a travessa 14 de março e localizaram o corpo de um homem que de acordo com informações preliminares, teria sido assassinado por dois homens armados em uma motocicleta", disse a PM em seu comunicado, mas também sem esclarecer maiores detallhes sobre a vítima, sobre os assassinos e os motivos da execução.