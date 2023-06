Homem é morto a tiros enquanto seguia de bicicleta por via pública no Parque Verde

Kecy Jhones Meireles da Silva, 29 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (13), na rua das Rosas, entre as avenidas Padre Bruno Secchi e Augusto Montenegro, bairro do Parque Verde, em Belém. Informações preliminares dão conta de que a vítima estava pedalando de bicicleta, quando homens em uma motocicleta se aproximaram e atiraram. Em seguida, fugiram tomando rumo desconhecido. Kecy já teria passagens pela polícia e, atualmente, cumpria pena no regime aberto, com uso de monitoramento eletrônico.

Equipes da Polícia Militar estão no local para preservar a cena do crime, até a chegada da Polícia Científica, que fará a análise e remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

