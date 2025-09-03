Acusados de matar mulher e esconder o corpo dentro de tambor em Barcarena vão a júri em Belém

Serão julgados nesta quinta-feira (4), pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, Mateus Gonzaga Alencar Mendes e Milena Furtado Santos, acusados do homicídio qualificado e ocultação de cadáver da jovem Marciele Lopes Ferreira. O crime aconteceu em março de 2023, em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém.

O corpo da vítima foi encontrado com várias marcas de facadas dentro de um tambor pertencente a uma empresa de terraplenagem, na Vila do Conde. Marciele trabalhava como segurança terceirizada no local. Na noite do dia 25 daquele mês, após sair do trabalho, ela não retornou para casa. Familiares e amigos iniciaram as buscas e localizaram o corpo no dia seguinte, nas dependências da empresa.

Na época, as investigações da Polícia Civil apontaram o envolvimento de dois homens: Walter Gonzaga Souza Maia, dono da empresa onde Marciele era contratada, e Mateus Gonzaga Alencar Mendes. Walter foi preso no mesmo dia em que o corpo foi localizado, enquanto Mateus chegou a ficar foragido.

Mateus Gonzaga Alencar Mendes é o único acusado que está preso. (Reprodução)

Familiares da vítima afirmaram, na ocasião, que o crime poderia estar relacionado a “picuinhas” e “inveja” no ambiente de trabalho. O comportamento de Walter, considerado suspeito desde o desaparecimento, reforçou as investigações. Após informações anônimas, policiais foram até a residência dele, onde efetuaram a prisão. Já na delegacia, Walter teria confessado participação no crime e relatado detalhes, como um plano para retirar o corpo da empresa e enterrá-lo em outro local.

De acordo com pessoas próximas à família da vítima, atualmente apenas Mateus Gonzaga permanece preso. Já Milena Furtado e Walter Gonzaga respondem em liberdade. O julgamento de Walter ainda não tem data definida. Um adolescente que também esteve envolvido no caso já foi julgado e cumpre a medida em liberdade.