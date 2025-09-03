Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Acusados de matar mulher e esconder o corpo dentro de tambor em Barcarena vão a júri em Belém

Familiares da vítima afirmaram, na ocasião, que o crime poderia estar relacionado a “picuinhas” e “inveja” no ambiente de trabalho

O Liberal
fonte

Marciele Lopes Ferreira (à direita) foi encontrada morta no dia 26 de março de 2023. (Reprodução)

Serão julgados nesta quinta-feira (4), pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, Mateus Gonzaga Alencar Mendes e Milena Furtado Santos, acusados do homicídio qualificado e ocultação de cadáver da jovem Marciele Lopes Ferreira. O crime aconteceu em março de 2023, em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém.

O corpo da vítima foi encontrado com várias marcas de facadas dentro de um tambor pertencente a uma empresa de terraplenagem, na Vila do Conde. Marciele trabalhava como segurança terceirizada no local. Na noite do dia 25 daquele mês, após sair do trabalho, ela não retornou para casa. Familiares e amigos iniciaram as buscas e localizaram o corpo no dia seguinte, nas dependências da empresa.

Na época, as investigações da Polícia Civil apontaram o envolvimento de dois homens: Walter Gonzaga Souza Maia, dono da empresa onde Marciele era contratada, e Mateus Gonzaga Alencar Mendes. Walter foi preso no mesmo dia em que o corpo foi localizado, enquanto Mateus chegou a ficar foragido.

image Mateus Gonzaga Alencar Mendes é o único acusado que está preso. (Reprodução)

Familiares da vítima afirmaram, na ocasião, que o crime poderia estar relacionado a “picuinhas” e “inveja” no ambiente de trabalho. O comportamento de Walter, considerado suspeito desde o desaparecimento, reforçou as investigações. Após informações anônimas, policiais foram até a residência dele, onde efetuaram a prisão. Já na delegacia, Walter teria confessado participação no crime e relatado detalhes, como um plano para retirar o corpo da empresa e enterrá-lo em outro local.

De acordo com pessoas próximas à família da vítima, atualmente apenas Mateus Gonzaga permanece preso. Já Milena Furtado e Walter Gonzaga respondem em liberdade. O julgamento de Walter ainda não tem data definida. Um adolescente que também esteve envolvido no caso já foi julgado e cumpre a medida em liberdade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acusados de matar mulher e esconder o corpo dentro de tambor em Barcarena vão a júri em Belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

JUSTIÇA

Acusados de matar mulher e esconder o corpo dentro de tambor em Barcarena vão a júri em Belém

Familiares da vítima afirmaram, na ocasião, que o crime poderia estar relacionado a “picuinhas” e “inveja” no ambiente de trabalho

03.09.25 21h08

POLÍCIA

Motorista de aplicativo suspeito de estuprar mulheres e ler trechos bíblicos é preso no Pará

O homem responderá por diversos crimes de estupro, cujas penas variam de seis a dez anos de prisão para cada ocorrência. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.

03.09.25 19h40

TRAGÉDIA

Após incêndio em casas no Tapanã, 25 pessoas ficaram desabrigadas, aponta Defesa Civil

O laudo que deve detalhar as causas do incidente será disponibilizado pelo órgão nesta quinta-feira (4)

03.09.25 19h18

POLÍCIA

Mãe é presa por abandonar bebê com microcefalia e mais duas crianças em Altamira

Ao saber que as crianças foram levadas pelo Conselho Tutelar, a genitora apareceu na unidade alterada, proferindo xingamentos aos conselheiros e policiais presentes no local

03.09.25 18h02

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INCÊNDIO

Incêndio atinge sete casas no bairro do Tapanã, em Belém; um idoso morreu

Segundo o Corpo de Bombeiros, a maioria dos imóveis atingidos pelo fogo era de madeira

03.09.25 13h05

ACIDENTE COM MORTE

Colisão entre carro de passeio e caminhonete mata uma pessoa em Ipixuna do Pará

O acidente de trânsito ocorreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (03)

03.09.25 12h39

ACIDENTE

Motorista de caminhão morre em acidente na PA-150, em Tailândia

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (3), entre a vila Auí-Açu e o distrito de Palmares

03.09.25 12h07

CRIME AMBIENTAL

Cinco garimpos ilegais de ouro são fechados pela PF no nordeste do Pará

Com apoio do Ibama, a operação cumpriu dois mandados de busca e apreensão e inutilizou maquinários em Cachoeira do Piriá

03.09.25 9h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda