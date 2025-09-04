Curto-circuito pode ter causado incêndio que destruiu sete casas no Tapanã

Um curto-circuito pode ter sido a causa do incêndio que destruiu sete casas no bairro do Tapanã, em Belém, na tarde da última quarta-feira (3). A suspeita foi levantada por moradores da área, enquanto o Corpo de Bombeiros aguarda a conclusão da perícia, cujo laudo deve ser divulgado em até 15 dias. Segundo a corporação, cinco residências foram completamente consumidas pelas chamas e outras duas ficaram parcialmente destruídas.

Durante a ocorrência, o idoso José Nestor passou mal e morreu por complicações cardíacas. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O filho, o porteiro Cleber Lucas, relatou os momentos de desespero. “A gente estava acabando de almoçar. Aí a minha filha falou: ‘pai, tá pegando fogo’. Eu perguntei: ‘aonde?’. Ela disse: ‘no fio’. Quando eu olhei, o fogo já estava muito intenso. Ainda tentei jogar água”, disse ele em entrevista à TV Liberal nesta quinta-feira (4).

Segundo ele, o pai ainda pediu ajuda pouco antes de morrer. “Meu pai ainda me chamou aqui e falou: ‘Filho, me ajuda’. Mas o fogo se espalhou muito rápido. Não consegui salvar muita coisa e não vou ter mais o meu pai”, lamentou.

Moradores também se mobilizaram na tentativa de conter as chamas. “Foi muito difícil. A gente se uniu. A gente foi se ajudando. Fizemos uma corrente. Pegamos baldes e um ia passando pro outro pra tentar amenizar a situação”, contou Luciane Silva.

Equipes da Prefeitura de Belém e do Governo do Estado estiveram no local e realizaram o cadastro das famílias afetadas, que deverão receber auxílio habitacional.