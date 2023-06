Cadáver é encontrado às margens do rio Uriboca, em Marituba

O cadáver de um homem sem identificação foi encontrado na noite desta segunda-feira (12), nas proximidades da estrada do lixão do Aurá, em Marituba. O corpo foi localizado em uma área de difícil acesso, com dois ferimentos à bala: um no peito e outro na perna.

A área foi isolada pela Polícia Militar para que peritos da Polícia Cientítica analisem o corpo e a cena do crime. O cadáver será removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

VEJA MAIS