Homem é morto a tiros enquanto conduzia motocicleta em Castanhal

Lindomar Luiz de Souza, de 52 anos, foi assassinado a tiros enquanto conduzia uma motocicleta nesta sexta-feira (25/4), na travessa Minervina Afonso de Barros, no bairro Heliolândia, em Castanhal. Por enquanto, as circunstâncias do crime são um mistério.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades por volta das 6h, depois que o Núcleo Integrado de Operações (Niop) acionou o Corpo de Bombeiros para atender um suposto acidente de trânsito. Quando os agentes chegaram no local, encontraram Lindomar caído no chão da via, já morto, e com lesões no corpo provocadas por arma de fogo.

A PM então se deslocou até a cena do crime e isolou a área. As polícias Civil e Científica também foram comunicadas sobre o assassinato de Lindomar. O corpo dele foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Nas redes sociais, vídeos e imagens circularam e mostram o corpo da vítima perto da moto dela. Até agora, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC e aguarda retorno.