Homem é encontrado morto com tiros pelo corpo e pés amarrados, em Marituba

O corpo de um homem, identificado apenas pelo apelido de “Neguinho”, foi encontrado nesta quarta-feira (24), em uma área de mata no bairro Decouville, em Marituba, na Grande Belém. De acordo com as autoridades, uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) localizou o cadáver que estava em avançado estado de decomposição, com os pés amarrados e, possivelmente, apresentava lesões por disparos de arma de fogo.

As polícias Científica (PCEPA), Civil (PC) e Militar (PM) foram acionadas ao caso.Os agentes encontraram a vítima vestindo apenas uma bermuda. A PCEPA realizou a remoção do corpo ao Instituo Médico Legal (IML), onde deverá passar por exame cadavérico, procedimento médico que consiste em analisar um cadáver para determinar a causa da morte.

A Redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC com mais detalhes do caso. Em nota, a Polícia Civil informou que “a vítima já foi identificada e que testemunhas são ouvidas pela equipe da Delegacia de Decouville”. Denúncias podem ser repassadas, anonimamente, pelo número 181 ou no WhatsApp (91) 98115-9181.

A Prefeitura de Marituba também foi procurada para se manifestar sobre a ocorrência. O Grupo Liberal aguarda retorno.