Homem é morto a tiros em residencial de Icoaraci, nesta terça-feira (17)

Um homem, identificado como Henrique Cardoso da Silva foi morto a tiros por volta de 15h desta terça-feira (17) no Residencial Viver Maracá II, no bairro Maracacuera, em Icoaraci, distrito de Belém. Segundo informações preliminares, dois homens chegaram de moto e teriam invadido a casa onde estava a vítima para executá-la.

De acordo com as informações colhidas pela Polícia Militar no local, Henrique estava sozinho no imóvel quando o crime ocorreu. Os executores teriam aproveitado o horário de pouco movimento na área para agir. Após estacionar o veículo próximo à casa da vítima, eles teriam entrado no imóvel, efeituado vários disparos - a maioria na região da cabeça - e fugido. Ninguém soube informar quais eram as características dos assassinos ou do veículo utilizado por eles na fuga.

Moradores da vizinhança teriam contado aos policiais que Henrique estava no local há cerca de duas semanas e que havia se mudado de Mosqueiro para Icoaraci. Além disso, os agentes verificaram no sistema policial que ele já tinha passagem por tráfico de drogas. Algumas testemunhas teriam relatado aos agentes que o crime seria um suposto acerto de contas devido à vida pregressa da vítima, mas nada foi confirmado pelas autoridades. A Polícia Civil esteve no local, assim como a Polícia Científica, para fazer a análise do local e do corpo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para a Polícia Civil e aguarda resposta.