VÍDEO: advogada denuncia ter sido vítima de importunação sexual de sócio de bar na Batista Campos

A advogada Sophia Miranda denunciou em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (14), ter sido vítima de importunação sexual por um dos sócios do Savieira Cultural, bar localizado na Rua dos Tamoios, bairro de Batista Campos, em Belém. O episódio, registrado por uma câmera de segurança do local, ocorreu no sábado (11), durante a madrugada. Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que o caso está sendo investigado sob sigilo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Belém.

No post de Sophia, ela diz que após a importunação sexual, o suspeito entrou no estabelecimento e importunou, pelo menos, outras duas mulheres. Inclusive, conforme o relato dela, uma das outras vítimas delas teria saído chorando após o crime. Miranda afirma que levou um tapa na bunda de um dos sócios do estabelecimento, no momento em que ia entrar no local. “Estou aqui para denunciar uma situação muito grave que aconteceu comigo e outras duas mulheres, até onde a gente sabe. Talvez mais outras mulheres tenham sofrido nessa noite com o mesmo crime", conta.

"(...) Eu fui assediada por um dos sócios do Savieira. Eu estava na frente da festa, com uma amiga, este sócio se aproximou da minha amiga ao pé do ouvido e falou algo. Percebi uma situação esquisita. (...) No momento em que vou entrar pela porta, estava crendo sair da situação, ele me dá um tapa com força na bunda, no momento em que estou virada de costas”, continua.

No vídeo, Sophia cobra resposta do Savieira Cultural, por conta do ocorrido. Ainda na tarde desta terça (14), o bar comunicou o desligamento “imediato do sócio envolvido” no caso, além de prestar apoio e solidariedade às vítimas.

“Nós, como equipe do Taperebaile e Savieira, condenamos veemente qualquer forma de assédio, importunação ou violência. O que ocorreu sexta-feira (10) foi um episódio lamentável e que medidas foram tomadas, tal qual o desligamento imediato do sócio envolvido. (...) Estamos colaborando com as autoridades para garantir que a justiça seja feita e as vítimas preservadas”, diz a nota divulgada no perfil do Savieira no Instagram.

“Profundamente consternados com o ocorrido, expressamos publicamente o nosso apoio e solidariedade às vítimas. Estamos revisando nossos protocolos internos para garantir que situações como essas sejam prevenidas no futuro. Sabemos de nosso dever inegociável de avaliar condutas individualmente e enquanto espaço/festa”, complementa.