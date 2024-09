Homem é morto a tiros em Ipixuna do Pará; polícia prende suspeito

Um homem identificado apenas como Cléber foi assassinado a tiros na noite de sábado (21/9), na comunidade Nova Aliança, em Ipixuna do Pará, nordeste do estado. O principal suspeito pelo o homicídio, José da Conceição Pessoa, foi preso. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Por volta das 21h, uma guarnição do 19º Batalhão de Polícia Militar (19º BPM) foi acionada ao caso. Assim que a PM chegou no local encontrou o corpo de Cleber ensanguentado. Com isso, os militares informaram as Polícias Civil e Científica sobre o que tinha acontecido.

Os agentes conversaram com moradores, que apontaram o envolvimento de José na morte de Cleber. Testemunhas relataram que o suspeito matou a vítima com uma escopeta e depois fugiu em uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha.

A polícia realizou buscas por José e conseguiu encontrá-lo na casa da mãe dele. No momento da abordagem, o suspeito estava dormindo em uma rede, portando uma arma de fogo na cintura, conforme o relato policial.

Os policiais o questionaram sobre o homicídio, mas ele preferiu ficar calado. Além disso, no quarto de José foram encontradas mais três espingardas de fabricação caseira. Diante da materialidade, o homem foi preso por homicídio simples e encaminhado à delegacia de Ipixuna do Pará, juntamente com as armas encontradas no imóvel onde ele estava. Ele segue à disposição da Justiça.