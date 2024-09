Homem morre espancado em Ananindeua neste sábado (21)

Um homicídio ocorreu no bairro do Coqueiro, no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, neste sábado (21). A vítima é um homem, de identidade ainda desconhecida. Policiais militares estiveram na cena do crime. A versão inicial indica que o homem foi morto por espancamento.

Mas, até o momento, não se sabe as circunstâncias da morte do homem, sobre o qual também não se tem detalhes. Também são desconhecidas a autoria e a motivação do homicídio. A Polícia Científica do Pará esteve no local, colhendo evidências que possam ajudar a esclarecer o homicídio. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.