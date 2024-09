Professor do Acará é encontrado morto com sinais de tortura em kitnet, em Ananindeua

O professor Reginaldo Machado de Lima, 48 anos, foi encontrado morto, na noite deste sábado (21), por volta de 21h, dentro do kitnet onde morava, na Cidade Nova 2 WE 12, em Ananindeua. A vítima foi encontrada com os pés e mãos amarrados.

A equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar está no local. De acordo com informações da polícia, o professor estava desaparecido desde a última sexta-feira. Diante disso, os familiares resolveram arrombar a casa, com isso, encontraram o professor com sinais de tortura.

Reginaldo morava em Ananindeua, mas lecionava no município de Acará. Não foi informado a disciplina que o professor ministrava. Equipes da Divisão de Homicídios e do Centro de Perícias Científicas também estão no local para realizar o trabalho de levantamento e remoção.

Quem tiver informações sobre o caso pode entrar em contato com o disque-denúncia (181). A identidade será preservada.