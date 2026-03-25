Homem é morto a tiros em frente à própria casa em Abaetetuba

Um homem identificado como José Sarmento Ramos, de 36 anos, mais conhecido como ‘Negão’, foi morto a tiros em Abaetetuba, no nordeste do Pará, nesta quarta-feira (25). De acordo com as informações iniciais, a vítima conduzia uma motocicleta e parou em frente à própria casa, na Alameda do Amigo, no bairro Bosque, quando foi surpreendida pelo atirador, que também estava em uma moto.

O homicídio foi registrado por volta das 11h. Segundo informações preliminares, o homem chegava à residência e se preparava para abrir o portão quando o atirador fez os disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida principalmente na região da cabeça. Ele morreu ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada por moradores do local. As testemunhas relataram que o suspeito estava em uma motocicleta preta e usava capacete, o que dificultou a identificação. Após o crime, ele fugiu. A área foi isolada e os agentes realizaram os primeiros levantamentos. Com base nas características da ação, os militares apontam que a principal suspeita é de que o caso se trate de uma execução. Além disso, moradores do local ainda informaram que a vítima já havia sofrido um atentado meses antes, mas escapou.

A Polícia Civil foi à cena do crime e coletou as informações para ajudar na investigação. O corpo foi periciado e removido do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pelas autoridades competentes. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.