Homem é morto a tiros em comunidade de Bujaru, no Pará

​Um homem identificado como Edvaldo Lobato dos Santos, de idade desconhecida, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (7) em uma comunidade do município de Bujaru, nordeste paraense. As informações sobre o caso ainda são escassas. Portanto, detalhes sobre a possível motivação e autoria do crime são desconhecidos. Por nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Bujaru e diligências são feitas para identificar os suspeitos.​

“A Polícia Civil informa que o homicídio que vitimou Edvaldo Lobato dos Santos, na noite de hoje (07) será investigado pela Delegacia de Bujaru. Diligências seguem para identificar os autores do delito”, comunicou a PC.

VEJA MAIS

Na noite desta segunda, em grupos de troca de mensagens, chegou a circular a informação de que a vítima seria suspeita de envolvimento no caso que ficou conhecido como a “Chacina do Bar da Wanda" ou "Chacina do Guamá", crime que ocorreu em maio de 2019, no bairro do Guamá, em Belém. No entanto, essa informação não foi confirmada por nenhuma fonte oficial.

O corpo de Edvaldo foi analisado e removido por uma equipe da Polícia Científica de Castanhal. No local do homicídio, os peritos coletaram vestígios que poderão ajudar a Polícia Civil a traçar a dinâmica do ocorrido, bem como identificar os suspeitos. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).