Homem é morto a tiros e mulher baleada após ataque em Garrafão do Norte

Um homem identificado como Antônio Ronildo Cordeiro Damasceno, de 34 anos, mais conhecido como ‘Pinduca’, foi assassinado a tiros em uma rua na cidade de Garrafão do Norte, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na noite de sábado (8/3), quando a vítima e uma mulher, identificada como Maria Madalena, trafegavam em uma motocicleta e foram surpreendidos por dois homens que também estavam em uma moto e efetuaram os disparos. O Antônio morreu na hora e a mulher foi socorrida. A Polícia Civil apura o caso.

Conforme as informações policiais, moradores acionaram uma viatura da PM para informar sobre o homicídio em um ramal nas proximidades da Vila Araçarana. As testemunhas relataram que, por volta de 18h30, um casal que estava em uma moto foi surpreendido por dois executores. O suspeito que estava na garupa da moto teria sacado a arma e executou Antônio com vários disparos na região da cabeça. Durante o ataque, Maria Madalena também foi atingida na região do braço e ombro. Ela foi socorrida e encaminhada para o hospital do município. A vítima teria passado por procedimento cirúrgico, mas não corre risco de morte.

Ainda conforme as informações policiais, Antônio já teria um histórico criminal apontado como autor de vários casos de furtos na região. Ainda não há confirmação se a vida pregressa da vítima teria ligação com o homicídio. A Polícia Civil esteve no local do assassinato para colher as informações que auxiiassem na investigação. O corpo de Antônio foi periciado e removido pela Polícia Científica. Buscas foram feitas, mas nenhum dos suspeitos do crime foi capturado.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do homicídio e da tentativa de homicídio. “Uma vítima foi encaminhada para atendimento médico. Equipes da delegacia de Garrafão do Norte trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicaram.