Homem é encontrado morto com as mãos amarradas e tiros pelo corpo na PA-252, em Aurora do Pará

Um homem, de nome não revelado, foi encontrado morto na madrugada deste sábado (8/3), na PA-252, na zona rural de Aurora do Pará, região nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava com as mãos amarradas com uma corda e diversos tiros pelo corpo.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades por volta das 2h. Um motociclista informou a uma guarnição do 73º Pelotão Policial Destacado (73º PPD) que havia um homem deitado na parte da rodovia estadual que costuma passar automóveis de carga. Com isso, os militares se deslocaram até o local.

Assim que a PM chegou lá, constatou que a vítima estava morta. Segundo a Polícia Militar, foram encontrados vestígios de disparos de espingarda e de pistola no cadáver. Com a vítima, os agentes encontraram um relógio e um terço.

Ainda conforme a polícia, um vigilante, de identidade não revelada, passou pelo local, reconheceu a vítima e disse que ela, supostamente, era envolvida com o tráfico de drogas em São Domingos do Capim, município que fica a cerca de 70 quilômetros de distância de Aurora do Pará.

Até o começo da tarde deste sábado (8/3), a polícia não prendeu nenhuma pessoa por suspeita de envolvimento no caso, que ainda é um mistério. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.