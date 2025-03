Homem confessa feminicídio em Icoaraci e indica local onde escondeu o corpo

Um homem compareceu na Delegacia de Polícia de Icoaraci, em Belém, na noite desta quinta-feira (6), e confessou ter assassinado a própria esposa. Segundo o relato do suspeito à polícia, após cometer o crime, ele escondeu o corpo da vítima em um local de difícil acesso.

VEJA MAIS



[[(standard.Article) Polícia pede prisão de ex-namorado de Vitória Regina após corpo ser encontrado em sítio de Cajamar]]

De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, o corpo estaria escondido no conjunto residencial Quinta dos Paricás. Diante da confissão, uma operação conjunta foi organizada para localizar a vítima. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil saíram em comboio rumo ao local indicado pelo homem.

Até o momento, a identidade da vítima e do suspeito não foi divulgada. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do crime.