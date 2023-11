Homem morre após ser alvejado dentro de motel, em Ananindeua, nesta quarta-feira (14)

Um homem, identificado inicialmente pelo nome Marcelo Ferreira Sobrinho, foi alvejado na madrugada desta terça-feira (14) em um quarto de motel localizado na passagem Jardim Brasil 2, em Ananindeua, grande Belém. Conforme as informações iniciais, um homem encapuzado teria invadido o local para cometer o crime. A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Não há informações se Marcelo estava acompanhado no momento do homicídio.

VEJA MAIS

Segundo a PM, o crime teria ocorrido por volta de 3h20 em uma das suítes do estabelecimento. Os agentes foram acionados via Ciop, após denúncias de barulho de disparo de tiro no motel. Conforme os agentes, o tiro teria atingido a região da cabeça da vítima. Uma ambulância de resgate chegou a ser acionada até o local. Marcelo recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado desacordado para o Hospital Metropolitano de Urgência, mas ao chegar no local os médicos constataram o óbito.

As informações sobre o caso continuam em apuração. Relatos iniciais de testemunhas apontam que Marcelo teria pedido uma bebida na suíte e, logo depois, os funcionários ouviram o barulho do disparo. No entanto, outras pessoas ainda teriam informado aos policiais que um homem encapuzado teria invadido o local e cometido o crime. Todas as informações estão sendo investigadas pelas autoridades.

De acordo com as autoridades, a Polícia Científica realizou a perícia no local. Os PMs encaminharam as testemunhas para prestar esclarecimentos sobre a situação na Delegacia da Cidade Nova, onde o caso foi registrado.

Em nota, a Polícia Civil informou que “equipes da Divisão de Homicídios trabalham para identificar os envolvidos no crime. A vítima morreu no hospital.”