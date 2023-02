Homem é morto a tiros dentro de hotel em região garimpeira de Itaituba

​Um homem identificado como Emerson Figueiredo Campos foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (17), dentro de um hotel localizado na comunidade do Cuiú-cuiú, região garimpeira da cidade de Itaituba, sudoeste do Pará. Uma guarnição da Polícia Militar recebeu e confirmou a denúncia. Um suspeito foi preso horas após o ocorrido.

O assassinato foi registrado por volta das 1h. Segundo a polícia, a vítima foi alvejada com dois tiros, sendo um na região do pescoço e outro na barriga. A arma utilizada, possivelmente, se trata de um revólver calibre 38, o que só poderá ser confirmado através da perícia.

A polícia teve conhecimento ainda de que Emerson estaria agredindo sua ex-companheira nas dependências do hotel, momento em que um homem interveio​​ e disparou contra a vítima. O suspeito fugiu na sequência.

O corpo de Emerson foi analisado e removido pela Polícia Científica do Pará (PCP) para a sede do Instituto Médico Legal (IML). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Após o homicídio, buscas foram feitas pelo suspeito do crime, identificado apenas pelo apelido “Borboleta”. Ele foi localizado no início da manhã desta sexta e conduzido à 19ª Seccional de Polícia Civil para as providências cabíveis.

“Borboleta” foi ouvido e encaminhado para ficar sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap), onde está à disposição do Poder Judiciário. A polícia não revelou detalhes do depoimento do suspeito, portanto, não há informações sobre a motivação para o crime.