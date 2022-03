Homem é morto a tiros dentro da rede onde descansava, em São Geraldo do Araguaia

Um homem, identificado como Isaque Campista Guilhermino, foi executado com diversos disparos de arma de fogo, no interior de uma chácara, deitado em uma rede, na zona rural de São Geraldo do Araguaia. As informações são do site Debate Carajás.

De acordo com a Polícia Civil, Isaque Guilhermino encontrava-se deitado em uma rede, no momento em que o assassino se aproximou da vítima e efetuou os disparos de arma de fogo. Não houve tempo para acionar o socorro médico, pois o homem morreu na hora.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passou por exames de necropsia. Isaque Guilhermino não teve chance para se defender do ataque. Ele foi a óbito dentro da própria rede onde descansava. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar mais um crime de pistolagem.