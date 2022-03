Atentado a tiros deixa um morto e outro ferido, em Parauapebas

Na noite desta segunda-feira (7), um adolescente de 16 anos, foi assassinado a tiros e outra vítima, ainda não identificada, ficou ferida na rua Jardim das Oliveiras, no bairro Betânia, em Parauapebas, sudeste do Pará.

De acordo com informações apuradas pelo portal Debate Carajás, as duas vítimas estavam conversando na frente de um imóvel, quando foram surpreendidas por um suspeito em uma motocicleta, que realizou aproximadamente cincos disparos de arma de fogo. O adolescente foi alvejado com um único disparo fatal na região do peito, enquanto a segunda vítima foi baleada abaixo do coração.

Devido ao forte impacto do disparo, o projétil que acertou o rapaz, perfurou e saiu pelas costas. Já o sobrevivente foi socorrido em um veículo particular e encaminhado para a emergência do Hospital Municipal de Parauapebas (HMP).

Profissionais da Polícia Científica foram acionados e estiveram no local, para realização dos procedimentos cabíveis. O caso segue sendo investigado pela Divisão de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas, que trabalha para identificar e localizar o autor do crime.