Ataque a tiros deixa um homem morto e um ferido em Novo Repartimento

De acordo com a Polícia Civil, Flávio Rodrigues Porto, 43 anos, foi vítima de atentado a tiros, na manhã desta quinta-feira (17), no perímetro urbano da Rodovia BR-230, a Transamazônica, no trecho dentro do município de Novo Repartimento. Ele estava na companhia do amigo, Winndas Costa da Silva, que baleado morreu em consequência dos ferimentos. Com informações do site Zé Dudu.

Flávio e Winndas estariam trafegando em uma motocicleta perto do trevo da Vila Tucuruí, quando foram seguidos por outra dupla também em uma moto.

O garupa dessa outra moto teria sacado uma arma de fogo e disparado contra Flávio e Winndas. Os dois caem no asfalto. Os atiradores teriam retornado e atirado mais duas vezes até fugirem do local.

Winndas morreu antes de receber atendimento médico . Flávio foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento de Novo Repartimento. Depois, foi transferido para o Hospital Regional de Tucuruí.

Uma das vítimas esteve envolvida na morte de prefeito

A Polícia Civil informou que Flávio Rodrigues foi preso em novembro de 2017, acusado de participação no assassinato do então prefeito de Tucuruí, Jones William. A Polícia Civil de Novo Repartimento investiga o homicídio e também a tentativa de homicídio. Não foram divulgadas novas informações sobre o caso.

De acordo com a polícia, no ano de 2017, o prefeito Jones William visitava obras de recapeamento da estrada de acesso ao aeroporto, em uma área conhecida como Ocupação Cristo Vive, quando, por volta de 16h, dois homens em uma moto passaram no local e dispararam contra ele. Os tiros foram feitos de pistola calibre ponto 40. A vítima foi levada para o Hospital Regional de Tucuruí, mas morreu. Um funcionário da prefeitura, que estava ao lado de Jones William, também foi atingido por um dos disparos, mas recebeu atendimento no hospital e sobreviveu.