Homem é morto a tiros após ser perseguido no bairro do Jurunas, em Belém

Um homem identificado como Rodrigo Diniz, de 40 anos, foi perseguido e morto a tiros na noite desta segunda-feira (30), na rua Timbiras, no bairro do Jurunas, em Belém. O crime ocorreu entre a travessa de Breves e a avenida Bernardo Sayão e deixou moradores da área em estado de choque.

De acordo com testemunhas que preferiram não se identificar por temer represálias, Rodrigo, conhecido na comunidade como Lelê, estava caminhando pela rua quando foi abordado por um homem em uma motocicleta. Percebendo o perigo, ele tentou escapar correndo em direção a uma viela, chegando a pular o portão de madeira do local. No entanto, o agressor o seguiu, também pulou o portão e disparou pelo menos quatro tiros contra Rodrigo, atingindo sua cabeça. A vítima morreu no local.

Após o crime, o autor dos disparos deixou o local tranquilamente, retornou à motocicleta e fugiu. A Polícia Militar foi acionada, mas, ao chegar, constatou que a cena do crime havia sido alterada. Segundo relatos, algumas crianças que estavam no local recolheram cápsulas deflagradas, dificultando o trabalho de perícia.

Rodrigo era conhecido na região, e seu pai esteve no local do crime, mas preferiu não conversar com a imprensa. O corpo permaneceu na viela por algumas horas, cercado por curiosos, incluindo crianças e adultos que assistiam à movimentação policial. A polícia, no local do crime, confirmou que ele tinha passagem criminal por homicídio.

Até o momento, a motivação e a autoria do crime não foram confirmadas. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar o responsável. Moradores do bairro, no entanto, permanecem apreensivos com a violência na região.