Homem é morto a tiros após discussão em bar de Novo Repartimento

Um homem chamado Daniel Barbosa Faustino foi morto a tiros em um bar no município de Novo Repartimento, no domingo (10). O crime ocorreu após uma discussão entre a vítima e outro homem, na comunidade de Vila Meteolandia, localizada a aproximadamente 130 quilômetros da sede da cidade. O principal suspeito do crime, identificado somente como ‘baixinho’, fugiu do local.

As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas pelas autoridades policiais. Os agentes foram informados sobre o assassinato por volta de 6h de domingo, quando populares acionaram uma equipe. Os agentes constataram o crime ao chegar no bar e encontrar a vítima morta e com marcas de disparos de arma de fogo no copo.

Testemunhas repassaram as características do suspiro para a PM. Conforme o relato, no momento da discussão o homem, de altura baixa e idade entre 35 e 40 anos, vestia uma bermuda verde escuro, camisa colorida amarela e preta, além de boné e uma tatuagem no braço representando uma rosa nas cores vermelha e rosa. As pessoas ainda disseram ter visto o homem com a arma na cintura momentos antes da morte de Daniel. Buscas estão sendo realizadas para identificar e localizar o suspeito.