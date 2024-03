Jovem é morto a facadas ao sair para comemorar aniversário, no Marajó

Um jovem identificado como Alex Pantoja Correa, de 24 anos, foi morto a facadas no domingo (11), no município de Breves, no Marajó. Segundo informações coletadas pela Polícia Militar, a vítima saiu de casa ainda no sábado (9) e informou aos familiares que iria comemorar o aniversário, mas acabou assassinado.

Segundo o que foi repassado pela PM, populares acionaram uma equipe informando sobre um homicídio que tinha ocorrido na esquina da avenida Anajás com a rua Lourenço Borges. Ao chegarem no local, os agentes constataram o crime ao se depararem com Aléx caído e com várias marcas de golpes de faca pelo corpo.

Populares acionaram o Corpo de Bombeiros para socorrer a vítima, mas ele evoluiu a óbito ainda no local do crime. A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil e Científica, que realizaram os levantamentos no local e também a remoção do corpo. Familiares do jovem estiveram no local e, muito abalados, informaram não saber o que poderia ter motivado o crime.

A Polícia Civil segue investigando o caso e busca pistas para identificar possíveis autores do crime. No local, nenhuma testemunha soube informar características ou detalhes sobre o autor das facadas.

Em nota, a A Polícia Civil informou que apura o homicídio de Alex Pantoja Correa. Perícias foram realizadas para auxiliar nas investigações e testemunhas estão sendo ouvidas para identificar e prender o autor do crime.