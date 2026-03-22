Homem é morto a tiros após discussão dentro de curral em Novo Repartimento

Um homem identificado como Tiago Keith Sousa Cruz foi morto a tiros na noite de sábado (21), na região da Vila Belo Monte, em Novo Repartimento, no sudoeste do Pará. De acordo com as informações iniciais, a vítima foi encontrada dentro de um curral utilizado para pesagem de gado.

Conforme as informações iniciais, Tiago havia marcado um encontro com outro homem no local. Durante a reunião, os dois teriam se desentendido, momento em que o suspeito efetuou cerca de três disparos de arma de fogo contra a vítima. Não há detalhes sobre a motivação para a discussão entre a vítima e o suspeito.

Tiago não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Após o crime, o autor fugiu e, até o momento, não foi localizado nem identificado pelas autoridades. A Polícia Civil foi acionada para iniciar as apurações sobre o crime. Uma equipe da Polícia Científica também esteve na área para realizar a perícia e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. A motivação do homicídio segue desconhecida e será apurada no decorrer das investigações.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.