Homem é morto a tiros após desentendimento com rival em Itaituba

Um homem foi morto a tiros na noite de domingo (31) no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Isaías Rodrigues de Souza, de 40 anos, não resistiu após ser atingido com pelo menos três disparos de arma de fogo, por volta das 19 horas. Segundo testemunhas, o crime teria sido motivado por um desententimento entre a vítima e um homem conhecido apenas pelo apelido de "Polaco".

Foi uma denúncia que indicou aos policiais que havia ocorrido um crime na localidade. Após isso, uma guarnição seguiu em diligências para apurar o crime. No percurso, os policiais pararam em um restaurante, onde detectaram sangue no local. Foram feitas varreduras na área e encontrarados dois estojos calibre 12. No estabelecimento, não havia ninguém.

As diligências continuaram e, a 10 quilômetros do restaurante, foi encontrada a proprietária do estabelecimento em uma fazenda. Algumas testemunhas que presenciaram o crime também estavam no local. Foram essas pessoas que relataram que o autor dos disparos seria "Polaco", cuja identidade real não foi informada pelas autoridades.

O agressor teria saído do restaurante ameaçando o homem e a esposa dele de morte. Logo depois, o suspeito chegou efetuando os disparos contra Isaías, que conseguiu fugir, mesmo ferido. Não há detalhes, entretanto, do motivo do desentendimento entre vítima e algoz. Com medo, a mulher do suspeito teria abandonado o local.

Diante de todos os relatos colhidos, a polícia fez buscas na região e encontrou Isaías caído no chão, em um local de difícil acesso. Ele já estava morto. Ninguém foi preso.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do crime ou na identificação e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.