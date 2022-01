Homem é morto a pedradas em Parauapebas

​Na manhã deste sábado (1), a população encontrou o corpo de Antônio Domingos Pantoja Malheiros, 57 anos, assassinado a pedradas, na rua Bom Jesus, bairro Céu Azul, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Com informações do site Debate Carajás.

A Polícia Militar foi acionada, mas, ao chegar ao local indicado, encontrou só o corpo da vítima coberto com um lençol branco. Próximo ao cadáver, foi encontrada uma pedra suja de sangue, utilizada pelo assassino para esmagar o crânio de Antônio Malheiros.

No local do crime, ninguém comentou sobre o caso. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo para realização de exames cadavéricos e a Polícia Civil iniciou as investigações.