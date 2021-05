Homem é morto a pauladas em Tailândia, no nordeste paraense

Um crime brutal chocou moradores do município de Tailândia, no nordeste paraense. Um homem foi assassinado a pauladas na madrugada desta quinta-feira (20), no bairro Vila Macarrão, por volta das 2h da manhã. A motivação do crime e a quantidade de pessoas envolvidas no homicídio ainda é desconhecida. Os criminosos fugiram em seguida.

A vítima, que até a publicação desta matéria não havia sido identificada, chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Geral de Tailândia (HGT), mas não resistiu à gravidade das lesões e morreu ainda a caminho da unidade hospitalar. As informações são do Portal Tailândia.

Pelo menos uma hora antes, um jovem de 18 anos, identificado como Wellington Lima, foi perseguido e executado a tiros no bairro Piçarreira.

Os crimes deverão ser investigados pela Polícia Civil. Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação dos casos podem ser repassadas às autoridades policiais por meio do Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.