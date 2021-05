Jovem é perseguido e executado a tiros após confusão em bar no Pará

Um jovem de 18 anos, identificado como Wellington Lima, foi perseguido e executado a tiros nas primeiras horas da madrugada desta quinta-feira (20), no município de Tailândia, no nordeste paraense. O corpo foi encontrado nas proximidades de um bar, por moradores da localidade que acionaram a Polícia Militar.

Segundo testemunhas, a vítima foi perseguida após uma confusão. Ele foi alvo de tiros que o atingiram na nuca e no pescoço. Não há informações de quantas pessoas participaram do crime e nem a motivação. A Polícia Civil investiga se a vítima se envolveu em alguma briga durante a madrugada. Não há informações se Wellington tinha passagem pela Polícia.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área até a chegada de agentes civis e de uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), que fez a remoção do corpo. Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado pela mãe da vítima na Delegacia de Polícia Civil da cidade.

As investigações seguem sob comando do delegado Márcio Nogueira, delegado plantonista. As informações são do Portal Tailândia.

Pelo menos uma hora depois, um outro homicídio foi registrado na cidade, no bairro Vila Macarrão, por volta das 2 horas da manhã. Desta vez, um homem não identificado foi morto a pauladas.

Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação dos casos podem ser repassadas às autoridades policiais por meio do Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.