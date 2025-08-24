Homem é morto a pauladas em Xinguara

Um homem identificado até o momento como Gilson foi encontrado morto com sinais de espancamento em Xinguara, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (24), na rua Rio Itacaiúnas, entre as ruas Paraná e Minas Gerais, a divisa entre os setores Tanaka e Frei Henry. Conforme as informações iniciais, pedaços de madeira foram localizados próximos ao corpo da vítima.

Segundo os relatos preliminares, a vítima estava caída na rua e havia muitas manchas de sangue ao redor. Moradores acionaram a Polícia Militar durante a manhã, ao localizarem o corpo. Quando os agentes chegaram ao local, constataram o crime. Gilson apresentava sinais de espancamento e lesões na região do rosto. Próximo à área onde ele estava caído, em frente a uma residência, havia pedaços de madeira sujos com sangue e uma cadeira quebrada. Também havia uma camisa e um boné, que, segundo moradores, possivelmente seriam da vítima.

Conforme o portal Black Silva Notícias, ninguém havia informado à polícia se a vítima havia sido vista acompanhada na noite anterior. Além disso, também não foi relatado para as autoridades qual poderia ter sido a motivação para o crime. Familiares de Gilson estiveram na cena do crime e repassaram aos agentes a identificação do homem.

A Polícia Civil coletou informações com as testemunhas e abriu um inquérito para apurar as circunstâncias e a autoria do homicídio. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.