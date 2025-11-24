Capa Jornal Amazônia
Homem é morto a facadas por adolescente no Marajó

O garoto suspeito de atacar a vítima é procurado pela polícia

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa (Canva)

Bento de Oliveira Amador, de 55 anos, foi assassinado a facadas na noite de domingo (23/11) em frente a um bar localizado na vila de Condeixa, no município de Salvaterra, no Arquipélago do Marajó. O suspeito é um adolescente de 17 anos, que completará 18 no próximo sábado (29/11). Ele é procurado pela polícia e, supostamente, apresentaria problemas mentais.

Conforme o portal Notícia Marajó, o crime foi flagrado por uma câmera de segurança. Nas imagens, é possível ver uma discussão em frente ao estabelecimento. Em determinado momento, o garoto aparece correndo, desferindo vários golpes de faca contra a vítima e fugindo em seguida.

Segundo a Polícia Militar, o proprietário do bar prestou socorro à vítima, que foi levada ao Hospital Municipal de Salvaterra, mas não resistiu aos ferimentos.

Os policiais realizaram buscas pelo suspeito, porém ele não foi localizado. A mãe do adolescente informou aos agentes que o jovem teria transtornos mentais.

A Polícia Militar segue realizando diligências para localizar o suspeito. A Polícia Civil deve investigar todas as circunstâncias do homicídio.  A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou que a delegacia de Salvaterra apura as circunstâncias do homicídio e faz buscas para localizar o suspeito, que já foi identificado. "A vítima, identificada como Bento de Oliveira Amador chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Informações que auxiliem na busca pelo suspeito podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido", comunicou a instituição.

 

