Homem é morto a facadas no bairro Quarenta Horas, em Ananindeua

Vanderson dos Santos Cruz, de 42 anos, foi morto, na tarde deste domingo (27), vítima de esfaqueamento na comunidade Nova Esperança, que fica na Rua dos Cabanos, bairro Quarenta Horas, em Ananindeua, na Grande Belém. A polícia está nas buscas dos envolvidos.

A reportagem foi até ao local e moradores da área informaram que Vanderson passou o dia tomando conta da casa dos pais, que estão viajando. À tarde, foi beber na companhia de amigos e da companheira, em um bar localizado nas proximidades da rua Santa Rosa.

A esposa de Vanderson, que não teve o nome informado, comentou com os vizinhos que em um determinado momento ela se retirou da mesa para ir ao banheiro e um dos amigos de Vanderson fez um comentário indiscreto. Vanderson não gostou e tomou satisfação com o homem, que foi identificado pelo apelido de "Carioca".

"Os dois começaram a brigar e Vanderson bateu muito nele. Eles eram amigos e bebiam juntos. Mas acabaram se estranhando", disse uma moradora do local, que pediu para não ter o nome divulgado. "Carioca" foi até a sua residência e se armado com uma faca e cercou Vanderson na rua.

Os dois iniciaram uma nova briga. O vídeo do momento da confusão já está circulando nas redes sociais e mostra algumas pessoas ao redor dos envolvidos, inclusive, a companheira da vítima, que tenta defender Vanderson.

A vítima levou uma facada na direção da clavícula, conforme confirmou a perita Iara, do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. A vítima morreu no local e o autor da facada fugiu e recebeu ajuda de amigos para fugir do local do crime.

Ainda na noite deste domingo, a Polícia Civil e a Polícia Militar identificaram a residência do autor da facada. A equipe policial conversou com familiares e foi em possíveis locais que ele pode estar escondido.

A Polícia Civil informa que investiga o caso e trabalha na identificação e localização do suspeito envolvido no crime.