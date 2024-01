Homem é morto a facadas em Tracuateua

Um homem identificado apenas como Nivaldo foi morto a facadas, na madrugada desta segunda-feira (8), em Tracuateua, no nordeste do Pará. O suspeito de cometer o crime não foi identificado e permanece foragido.

VEJA MAIS

Por volta de 4h30, uma guarnição do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM) foi chamada para atender a denúncia de que um homem estaria morto na avenida Nazaré, perto da rodovia federal BR-308. Chegando no local, os militares encontraram Nivaldo morto e com lesões pelo corpo.

Ainda conforme as autoridades, a vítima era natural de Quatipuru e estaria em Tracuateua a trabalho. A suspeita da polícia é de que Nivaldo tenha sido vítima de uma emboscada.

As Polícias Civil e Científica foram acionadas ao caso. O corpo, que foi encontrado perto de uma bicicleta vermelha, foi removido ao Instituto Médico Legal.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.