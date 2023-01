Homem é morto a facadas dentro de casa em Novo Progresso; suspeito foi detido horas após o crime

Jadir Simplício foi morto a facadas na manhã de domingo (15) na vicinal Vai Quem Quer, em Novo Progresso, município no sudoeste do Pará. O suspeito se trata de Daniel de Barros Alves e a polícia conseguiu prendê-lo horas após o crime ter sido cometido. As autoridades ainda não esclareceram o motivo do homicídio que ocorreu na casa de Jadir. As informações são do Portal Giro.

Moradores disseram à polícia que a vítima teria brigado com Daniel após bebedeira. Nas redes sociais, começaram a circular informações de que o homem assassinado seria amigo do suspeito. Os órgãos de segurança não confirmaram essa tese. Daniel teria desferido golpes de faca e pancadas na cabeça da vítima. A arma utilizada no crime não foi localizada.

O suposto autor do crime fugiu. A polícia realizou rondas e conseguiu prendê-lo depois de receber denúncia de que Daniel possivelmente comprou uma passagem para a cidade de Toledo, no estado do Paraná. O suspeito foi localizado escondido perto do banheiro do terminal rodoviário. Daniel confessou ter matado Jadir.

A Polícia Civil do Pará (PCPA) e uma empresa funerária foram acionadas para tomar os devidos procedimentos.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PCPA e aguarda retorno.