Homem é executado e arrastado por carro em Marituba

Na noite desta terça-feira (3), um homem foi assassinado a tiros na rua Edvan dos Anjos, entre a rua Jatobá e a rua do Fio, no bairro Novo Horizonte, em Marituba. Segundo informações preliminares de moradores, a vítima, identificada pelo apelido de "Tamatazinho", foi alvo de disparos realizados de dentro de um veículo branco.

O crime ocorreu em uma área conhecida como ao conjunto Viver Melhor. Testemunhas relataram que o veículo dos suspeitos parou no canto da rua, momento em que os ocupantes efetuaram os disparos contra a vítima. Após os tiros, o corpo do homem foi arrastado pelo carro até ser abandonado no local.

A vítima foi encontrada com os pés amarrados e apresentava sinais de violência, possivelmente relacionados ao fato de ter sido arrastada. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML), que realizou a remoção do corpo para identificação oficial e perícia.

As circunstâncias do crime estão sendo investigadas pela Divisão de Homicídios, que também busca informações sobre os responsáveis pelo assassinato. Testemunhas podem contribuir com informações de forma anônima para as autoridades, por meio dos canais de denúncia.