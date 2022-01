Homem é executado, com três tiros, na frente da esposa e do filho

Fernando de Oliveira, de 30 anos, foi executado com três tiros na frente da esposa e do filho. Ao parar a moto em frente a um bar, no setor Rodoviário, em Santana do Araguaia, sul do Estado, ele foi surpreendido por dois desconhecidos que chegaram em outra moto. Fernando reagiu e foi baleado na frente da mulher, que estava com o filho do casal nos braços. O crime ocorreu na quarta-feira (19). As informações são do portal Correio de Carajás.

A esposa da vítima contou que, quando o marido estacionou a moto, foi surpreendido por um desconhecido portando uma arma de fogo e exigindo a chave da moto. Ela contou, ainda, que Fernando reagiu tentando tirar a arma do desconhecido, que atirou várias vezes na direção dele, alvejando-o com dois tiros. Quando Fernando já agonizava, o criminoso se aproximou, atirou na cabeça da vítima e fugiu. A moto não foi levada.

Os policiais militares que estiveram no local do crime perguntaram para a esposa da vítima sobre os seus documentos de identificação - ela disse que os havia deixando em casa. Os policiais foram até a casa dela, que autorizou a entrada no imóvel. Na residência, foram encontradas porções de substâncias semelhantes a crack e uma balança de precisão. Isso levou os policiais a desconfiarem que Fernando poderia ter envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

A esposa da vítima foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, juntamente com os produtos recolhidos, para prestar depoimento. O crime é investigado pela Polícia Civil.