Homem é executado com tiro na cabeça por motociclista

Mais um crime violento deixou assustados moradores do município de Redenção, no sul do Pará. Na madrugada desta quinta-feira (15), um homem identificado como José Nilton, conhecido como “Zé Nilton”, foi morto no Setor Planalto II. A esposa da vítima ficou ferida no atentado, mas sem gravidade. A Polícia Civil está investigando o crime, que tem características de execução. Com informações do portal Debate Carajás.

O crime aconteceu por volta das 4h, na avenida Graciliano Ramos. De acordo com a PC, testemunhas relataram que a vítima seguia pela via de motocicleta juntamente com a esposa, quando um homem, em outra motocicleta, emparelhou com o veículo onde o casal estava, sacou uma arma de fogo e disparou uma única vez. José Nilton foi alvejado na cabeça e caiu do veículo, morrendo no local.

A esposa dele ficou ferida depois de cair da motocicleta, mas não corre risco de morte. Segundo informações apuradas pela Polícia Civil, o crime teria ligação com o tráfico de drogas. A PC informou que está ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança da área para tentar identificar o assassino e elucidar o crime.

Denuncie

Qualquer informação que possa ajudar a polícia a identificar o autor do crime, deve ser repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181) ou pelo Centro Integrado de Operações - Ciop (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.