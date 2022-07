Vítima de tentativa de assassinato morre dois dias após o crime no Pará

A polícia informou que Rodrigo de Souza, de 20 anos, morreu nesta quarta-feira (13), no Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba, município do sudoeste do Pará. Ele foi baleado na segunda-feira (11), e estava gravemente ferido. A Polícia está investigando o caso. Com informações dos sites Debate Carajás e Plantão 24horas News.

Entre as informações repassadas à polícia, uma testemunha contou que escutou um disparo de arma de fogo e saiu para ver do que se tratava. Ela disse ter visto motocicletas e uma caminhonete, mas teria conseguido identificar as pessoas que estavam nestes veículos.

Tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros foram chamados para atender à ocorrência e as respectivas equipes estiveram no local do crime. Os agentes da segurança pública encontraram Rodrigo sofrendo com um tiro na cabeça.

De imediato, a vítima foi levada para o Hospital Regional do Tapajós mas, nesta quarta-feira, a unidade hospitalar comunicou o falecimento do rapaz. Até então, ninguém foi preso, também, não se tem informações sobre a motivação do crime do assassinato de Rodrigo, cujo velório aconteceu na primeira travessa do Bairro da Paz, próximo à unidade de saúde.