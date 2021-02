Homem é executado a tiros no canal Água Cristal, em Belém

Um homem, identificado apenas pelo codinome "Píton", foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (11), em frente ao canal Água Cristal, esquina com a passagem São Raimundo, no bairro da Marambaia, em Belém. Ainda não há mais informações sobre a motivação do crime, mas segundo a Polícia Militar, ele tem características de uma execução.

Testemunhas informaram que o homem foi morto por volta das 9h30. Ele estava em uma bicicleta, e quando passava pela alameda Água Cristal, bem em frente ao canal, um homem teria chegado em uma motocicleta e feito vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Pelo menos cinco disparos foram ouvidos pela vizinhança.

Enquanto a polícia realizava o isolamento do local para aguardar a chegada da perícia criminal, duas pessoas, que não quiseram ser identificadas, relataram ter sido vítimas de "Píton". Um idoso afirmou que a bicicleta que o homem usava quando foi morto era sua, e foi furtada enquanto ele estava em um mercado. Outra pessoa disse que teve sua residência invadida e furtada pelo rapaz.

"As informações que temos é que, de fato, seria um cidadão que já cometia vários delitos na área. Aqui no local, duas vítimas identificaram o mesmo como causador de dois delitos diferentes", disse o aspirante da PM Rapozo. "Ele já era conhecido da polícia, inclusive a nossa repressão qualificada já deteu o mesmo há um tempo atrás, ele agora estava solto e aconteceu este fato", concluiu.

Após cometer o crime, o suspeito tomou rumo desconhecido. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do mesmo podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

