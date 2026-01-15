Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem é executado a tiros na noite desta quinta-feira (15) em Icoaraci

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade do homem

O Liberal

Um homem conhecido pelo apelido de “Molequinho” foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (15), no distrito de Icoaraci, em Belém. Segundo informações preliminares apuradas no local pela reportagem, a vítima teria solicitado uma corrida por aplicativo, cujo motorista seria um policial penal.

Ainda não há detalhes confirmados sobre a dinâmica do crime. No entanto, a suspeita inicial da Polícia Militar do Pará, que esteve no local da ocorrência, é de que o passageiro teria tentado assaltar o motorista utilizando uma faca. Diante da situação, o policial teria reagido e efetuado disparos, e o suspeito morreu no local.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias do homicídio.

*Matéria em atualização

Polícia
.
