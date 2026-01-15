Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo de professor é encontrado em decomposição dentro de residência em Bragança

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal, onde passará por necropsia

O Liberal
fonte

Corpo de professor é encontrado em decomposição dentro de residência em Bragança. (Foto: Fabrício Notícias)

O professor Gênesio Oliveira, de 58 anos, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (15) dentro de uma residência, localizada no bairro Vila Sinhá, no município de Bragança, no Salgado paraense.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela polícia, o corpo do educador foi localizado de bruços sobre uma cama, com as mãos e os pés amarrados para trás. A vítima apresentava um golpe na região do pescoço e estava em avançado estado de decomposição.

Ainda segundo relatos de familiares e conhecidos, Gênesio foi visto pela última vez na última terça-feira (13), quando estava jogando futebol com amigos.

Após a localização do corpo, as Polícias Civil e Militar foram acionadas para atender a ocorrência. A Polícia Científica, por meio do Núcleo de Bragança, também esteve no local para realizar a perícia, que deve auxiliar na identificação das circunstâncias e da causa da morte.

Gênesio Oliveira atuava como coordenador pedagógico da Escola Rosa Athayde, no município de Augusto Corrêa, e era bastante conhecido e respeitado no meio educacional.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Bragança para apuração. Perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações.

O corpo do professor foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal, onde passará por necropsia. Após os procedimentos legais, será liberado para que a família realize o velório e o sepultamento.

Com informações de Fabrício Notícias.

Palavras-chave

Corpo de professor é encontrado em decomposição dentro de residência em Bragança
Polícia
