“Molequinho” é morto a tiros em Icoaraci após suposta tentativa de assalto a motorista de app

O assassinato ocorreu por volta das 20h30. Até as 22h20, a Polícia Científica do Pará ainda não havia chegado ao local para realizar a perícia.

O Liberal
fonte

“Molequinho” é morto a tiros em Icoaraci após suposta tentativa de assalto a motorista de app. (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

Um homem conhecido pelo apelido de “Molequinho” foi morto a tiros por volta das 20h30 desta quinta-feira (15), no distrito de Icoaraci, em Belém. De acordo com informações preliminares, ele teria solicitado uma corrida por aplicativo, cujo motorista seria um policial penal.

Ainda não há confirmação oficial sobre a dinâmica exata do crime. A suspeita inicial da Polícia Militar do Pará, que esteve no local, é de que a vítima teria tentado assaltar o motorista utilizando uma faca. Diante da situação, o policial teria reagido e efetuado disparos, atingindo o suspeito, que morreu ainda no local.

Segundo a polícia, o jovem supostamente seria menor de idade, mas essa informação não foi confirmada oficialmente. A idade da vítima permanece desconhecida. Ainda conforme relatos policiais, o rapaz seria conhecido por praticar assaltos na área.

Até as 22h20, a Polícia Científica do Pará ainda não havia chegado ao local para realizar a perícia. No momento, apenas a Polícia Militar fazia a segurança da área e mantinha o isolamento do local onde o corpo estava.

Familiares da vítima estiveram no local, mas não falaram com a imprensa.

O policial envolvido na ocorrência se apresentou na seccional da área para prestar esclarecimentos. O caso foi encaminhado à Divisão de Crimes Funcionais (DCRIF). Os procedimentos adotados em relação ao policial não foram detalhados.

"Molequinho" é morto a tiros em Icoaraci após suposta tentativa de assalto a motorista de app
